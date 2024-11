Westerwolde speelt uitwedstrijd tegen Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Vanmiddag 3 november gaat Westerwolde op bezoek bij Nieuw-Buinen. Veel hebben beide ploegen elkaar de afgelopen decennia niet getroffen; het laatste duel was een bekerwedstrijd aan het begin van het seizoen 2022 / 2023. Nieuw-Buinen stapte toen met een 2 – 0 overwinning van het veld. Gelet op de stand van de ranglijst is het voor beide ploegen komende zondagmiddag aanhaken bij de top-3 van het klassement of voorlopig even genoegen nemen met een plaats in de middenmoot van de vierde klasse B.

Nieuw Buinen staat momenteel op de vierde plaats in de tussenstand. Uit de vijf gespeelde wedstrijden behaalde het team van trainer Jeroen Wiegman – die voor het tweede seizoen de leiding heeft bij Nieuw Buinen – intussen twaalf punten. In deze vijf wedstrijden scoorde men twaalf keer en kreeg de defensie slechts vier tegentreffers te verwerken. Geen slecht begin van de competitie dus voor de ploeg die een aantal jaren geleden nog op een iets hoger niveau speelde dan nu het geval is.

Één plaats lager op de ranglijst komen we Westerwolde tegen. Het team van trainer Wessel Woortman heeft ook vijf wedstrijden gespeeld, waarvan er drie werden gewonnen en twee verloren. Bij de negen vergaarde punten past een doelsaldo van 17 – 8, hetgeen betekent dat het doelsaldo van de Vlagtwedders één doelpunt beter is dan dat van de tegenstander van zondagmiddag. Kortom, de geschetste statistieken van beide ploegen staan vast en zeker garant voor een boeiend duel net aan de andere kant van de provinciegrens.

Scheidsrechter is de heer E. Assen. De wedstrijd op “Sportpark Buunerdrome” begint komende om 14.00 uur. Publiek is uiteraard van harte welkom.

HJ Pleiter