Adrillen met kanonschot geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN ZON | DE HELE WEEK RUSTIG

Het is ook vandaag rustig weer met weinig of geen wind. Maar er is nu een mengeling van langhangende en opklaringen, en er kan vanochtend ook nog een drup motregen vallen. In de opklaringen is er dus zon en vanmiddag is er op de meeste plaatsen wel wat zon. Wat er aan wind is, waait uit het oosten en de temperatuur klimt langzaam naar een maximum van een graad of 10: het minimum kwam vannacht uit tussen 2 en 5 graden.

Morgen zitten we ook in de overgangszone van vrij helder weer en een gebied met meer bewolking en wat mist. Ook vannacht daalt het naar 2 tot 5 graden en ook morgenmiddag komt de temperatuur uit rond een graad of 10.

Van woensdag tot vrijdag is de dynamiek op de weerkaart niet veel anders. Hogedrukgebieden blijven sterk boven Midden- en Oost-Europa. Daardoor is er kans op mist en nevel, maar per dag zijn er ook zonnige perioden. Veel veranderingen hoven we van de temperatuur niet te verwachten. ’s Nachts liggen de minima tussen de 3 en 6 graden. De máximumtemperaturen liggen meestal tussen de 8 en de 11 graden, afhankelijk of het bewolkt is of dat de zon belangrijker is. Zelfs volgend weekend lijkt dat kalme en vrijwel droog weertype nog steeds aan te houden.