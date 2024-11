Dankdag op 6 november

REGIO – Morgen of zondag houden veel kerken een Dankdag.

Meer dan ooit werd Europa het afgelopen jaar geconfronteerd met natuurrampen. Een niet aflatende stortvloed van regens trok over het oosten en zuiden van Europa, met enorme schade en vele doden tot gevolg. Voorlopig dieptepunt zijn de overstromingen in Valencia, waar het dodental al is opgelopen tot boven de 200.

Nederland is er genadig vanaf gekomen. Wij maakten een gemiddelde zomer mee, hoewel metingen laten zien dat gemeten tot 1 oktober 2024 het warmste jaar ooit is. De klimaatverandering zal grote gevolgen hebben, waarschuwen wetenschappers. Die gevolgen zijn nu al te zien. Hoe het in de toekomst zal gaan, weet God alleen, maar dat ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid en zorg voor de schepping.

Er zijn meer zorgen, zeker ook voor de landbouw. Tot nu toe is niet duidelijk of de plannen van het kabinet opleveren wat beloofd wordt, zeker niet als Brussel minder inschikkelijk blijkt dan minister Wiersma hoopt.

Ondertussen razen de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten gewoon door, met enorm veel slachtoffers en ellende als gevolg. In de Verenigde Staten worden op dit moment verkiezingen gehouden waarvan de uitkomst linksom of rechtsom grote zorgen baart, alleen al vanwege de grote verdeeldheid en polarisatie onder de bevolking.

Ondanks alle zorgen – of die nu betrekking hebben op het boerenbedrijf of op de politiek in binnen- en buitenland – roepen we toch op tot danken. Want er gaat ook heel veel goed. Elke dag komt de zon op, er kan geoogst worden. Dat is genade van God, die altijd betrouwbaar blijft. Op woensdag of komende zondag houden de meeste kerken een Dankdag. We roepen op te bidden en te danken voor alles wat God ons in de schepping geeft.

CGMV agrariërs en CCA