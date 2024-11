Echtpaar van Eden viert briljanten huwelijk

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 november, 08:00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | WEINIG VERANDERINGEN

Een hogedrukgebied boven Midden-Europa is sterk en standvastig en er is dan ook veel bewolking met maar weinig of geen zon. Heel mistig is het niet maar er kan vanochtend lokaal wat motregen vallen. Er staat een zwakke wind uit oost tot zuidoost en de maximumtemperatuur is net als gisteren 10 á 11 graden.

Vannacht en morgen is er ook vrij veel bewolking maar door een zuid-zuidoostenwind komen er ook enkele opklaringen voor. Maar morgen is er dus af en toe zon, met ’s ochtends een paar mistbanken. Minimumtemperatuur komende nacht rond 2 graden en maximumtemperatuur rond 9 graden.

Donderdag en vrijdag is er weer een zwakke tot matige zuidoosten- tot oostenwind. Daarmee stijgt de kans op enkele mistbanken met soms wat zon. Maximumtemperatuur ook dan rond 9 graden, minima later in de week tussen de 1 en 4 graden. Aanhoudend rustig weer dus, en ook in het volgende weekend is er nog maar weinig verandering te zien.