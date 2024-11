Eerste kinderburgemeester Levi Prins en kinderraad gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De tienjarige Levi Prins uit Stadskanaal is de eerste kinderburgemeester van Stadskanaal. Maud Kornelius is de nieuwe loco-kinderburgemeester van de gemeente Stadskanaal. Levi Prins en Maud Kornelius zijn tijdens de raadsvergadering van 4 november geïnstalleerd door burgemeester Klaas Sloots. Hun ambtstermijn duurt van november 2024 tot en met november 2025.

Kinderen die wonen in de gemeente Stadskanaal en in groep 7 van de basisschool zitten, mochten zich aanmelden als kandidaat kinderburgemeester. Vervolgens konden alle kinderen uit groep 6, 7 of 8 van een school in de gemeente Stadskanaal hun stem uitbrengen. Levi Prins had de meeste stemmen. Hij lootte Maud Kornelius als eerste loco-kinderburgemeester. Reactie Levi: “Ik heb mij er heel erg op verheugd. Ik had veel spanning. Ik ben het gewoon! Dat vind ik heel erg fijn!” Reactie Maud: “Toen de burgemeester zei ze heeft blond haar, dacht ik dat ik het werd. Ik ben heel blij!”

De kinderburgemeester verricht 5 tot 6 activiteiten per jaar. Denk bijvoorbeeld aan de sinterklaasintocht, de nieuwjaarsreceptie, de dodenherdenking, de avondvierdaagse, oktober kindermaand en het nationaal voorleesontbijt. De loco-kinderburgemeester helpt de kinderburgemeester en zal ook bij enkele activiteiten aanwezig zijn.

Kinderraad

Alle kandidaten die zich hadden aangemeld voor de verkiezing van kinderburgemeester, gaan deel uitmaken van een kinderraad. Het gaat om Aimy de Jonge, Annesofie Uil, Bryan Reints, Hamza Alwadi, Indigo Piette, Levi Prins, Livia ten Seldam, Maud Kornelius, Timo Roorda en Tobin Wieldraaijer. De kinderraad is er om kinderen een stem te geven binnen de gemeente Stadskanaal. Een eerste opdracht waar de kinderraad mee aan de slag gaat is het verdelen van een geldbedrag onder lokale goede doelen. Het bedrag is ter beschikking gesteld als dank aan juwelier Mulder uit Mussel die de ambtsketen van de kinderburgemeester heeft ontworpen en gemaakt.

Gemeente Stadskanaal

Fotografie Brigitte Ruijtenbeek