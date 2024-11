Grote oefening hoogwater maatregelen in Veele

VEELE – Vandaag en morgen is de locatie van Waterschap Hunze en Aa’s in Veele omgebouwd tot één groot oefencentrum voor hoogwater maatregelen.

Samen oefenen en kennis uitwisselen

Per dagdeel oefenen er 60 medewerkers van Waterschap Hunze en Aa’s met collega’s van buurwaterschappen om goed voorbereid te zijn op hoogwater. Het hoofddoel is het trainen in het uitvoeren en aansturen van noodmaatregelen bij waterkeringen. Het gaat om het samen oefenen en kennis uitwisselen met onze regionale en landelijke partners in waterveiligheid.



Als een geoliede machine

Ze oefenen de maatregelen die ze soms moeten treffen tijdens hoogwater. Denk aan maatregelen als het aanleggen van een kwelscherm, het opkisten van wel, het maken van een nooddijk, maar ook het werken met de zandzakvulmachine en het stapelen van zandzakken. Het zijn handigheidjes, die je niet vaak doet, maar die de medewerkers toch moeten fiksen ten tijde van nood in een hoogwater situatie. In die situaties moeten de medewerkers als een geoliede machine draaien. Daarom oefenen ze regelmatig in het uitvoeren van deze maatregelen.



Steeds vaker hoogwater en zelfs wateroverlast

Steeds vaker zien we dat we te maken hebben met hoog water en zelfs wateroverlast. Natuurlijk zorgen de waterschappen ervoor dat dijken en kades op orde zijn, maar er kunnen plekken zijn waar mogelijk kwel bij de dijk ontstaat. Of dijken en kades die op een bepaalde plek net te laag zijn, als het water extreem hoog staat. Goede voorbereiding is dus van groot belang.



Vrijdagmorgen komen leerlingen van het Dollard college deze oefening dunnetjes over doen. Het gaat om 46 eerstejaars brugklassers. Hiermee maken worden de leerlingen bewust gemaakt van de uitdagingen en het belang van waterbeheer in onze regio. Door zelf actief deel te nemen, ervaren leerlingen welke maatregelen genomen moeten worden om overstromingen te voorkomen. De hoogwateroefening is een samenwerking tussen het Dollard College en het waterschap en maakt deel uit van het educatieve programma van de school om leerlingen te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken.

Foto’s: Jan Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s