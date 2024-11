Juf Franzis Pranger-Wiese genomineerd voor het Europees Talenlabel

WINSCHOTEN – De Duitse juf Franzis Pranger-Wiese is genomineerd voor het Europees Talenlabel. Gemeente Oldambt heeft haar met de Dag van de Vriendschap aangemeld. Tijdens het Levende Talencongres met als titel “Begrijpen en begrepen worden – Talen in samenhang” op vrijdag 8 november, horen we of ze in de prijzen valt! De prijs wordt uitgereikt door Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Op vrijdag 20 september organiseerde Franzis de Dag van de Vriendschap voor Nederlandse en Duitse scholen. Dit evenement was een voortzetting van een eerder succesvol project, waarin Duitse lessen werden aangeboden op de basisscholen. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Oldambt en de Duitse Juf Franzis Pranger-Wiese.

Franzis verzorgt sinds 2017 lessen Duits in de groepen 5/6 van de Oldambtster basisscholen. Ze noemt het zelf ‘een kleine afwisselende, ludieke en culturele taalreis over de grens naar Duitsland’. Het lessenpakket bestaat uit een lesuur per week. Tijdens de les komt steeds een genuanceerde mix aan bod van beleven, leren, kijken, luisteren, spreken en communiceren. Gezamenlijk met “Karl”, haar bijzondere assistent – een handpop die alleen maar Duits spreekt en verstaat – gaat Franzis iedere vrijdag langs bij de scholen.

Wethouder Jurrie Nieboer van onderwijs en jeugd stond aan de wieg van Duits taalonderwijs op de Oldambtster basisscholen. “Zo dicht aan de Nederlands – Duitse grens is het voor Oldambtster kinderen van enorm belang de Duitse taal machtig te zijn. Zowel kinderen als onderwijzers zijn enthousiast over de lessen”, aldus Nieboer. Hij is vrijdag ook aanwezig bij de uitreiking van het Europees Talenlabel.

Gemeente Oldambt