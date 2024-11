Pleegzorgcompliment voor pleegouders in Westerwolde

WESTERWOLDE – Van 6 tot en met 13 november 2024 is het de Week van de Pleegzorg. In de gemeente Westerwolde zijn er ruim 35 pleeggezinnen. De gemeente waardeert de inzet van deze pleegouders zeer en biedt hen daarom jaarlijks het pleegzorgcompliment aan. Pleegouders ontvangen tussen 4 en 17 november het pleegzorgcompliment.

Pleegzorgcompliment

Het compliment bestaat uit cadeaubonnen die pleegouders kunnen gebruiken in verschillende winkels en organisaties in Westerwolde. De pleegzorgcomplimenten worden tussen 4 en 17 november verspreid via de post. Pleegouders die op vrijdag 18 november nog geen pleegzorgcompliment hebben ontvangen kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen hun naam en de naam van hun pleegzorgorganisatie doorgeven via gemeente@westerwolde.nl of 0599-320220.

Pleeggezinnen hard nodig

In Nederland wachten ruim 800 kinderen op een pleeggezin. Op dit moment groeien ze op in een omgeving die niet stabiel is. Hun leven en ontwikkeling staan daarmee in de wacht. Wethouder Wietze Potze: “In de Week van de Pleegzorg vragen we hier aandacht voor. We hopen dat meer gezinnen hun huis en hart willen opstellen voor deze kwetsbare kinderen en zich als pleegouder aanmelden. Want ook in onze gemeente zijn pleeggezinnen hard nodig.”

Aanmelden als pleegouder

Wie meer wil weten over pleegzorg of zich wil aanmelden als pleegouder kan voor meer informatie kijken op de website www.pleegzorggroningen.nl. Hierop staan ook de organisaties die pleegouders in gemeente Westerwolde begeleiden.

