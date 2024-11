Sport- en leefbaarheidsfonds voor verenigingen Oldambt

OLDAMBT – De verenigingen met een buitensportaccommodatie binnen de gemeente Oldambt kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 subsidie aanvragen uit het sport- en leefbaarheidsfonds voor nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en/of groot onderhoud aan de accommodatie. Daarnaast is het voor verenigingen mogelijk om een borgstelling aan te vragen bij de gemeente via de Stichting Waarborgfonds Sport, om op die manier een lening te kunnen krijgen voor de benodigde investeringen.

Fonds en borgstelling

De subsidieregeling is tot stand gekomen in samenspraak met de verenigingen. ‘Het doel is dat verenigingen meer financiële slagkracht krijgen om nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en/of groot onderhoud aan de accommodatie mogelijk te maken. Input van de verenigingen zelf is daarom zeer belangrijk’, aldus Erich Wünker, wethouder sport. Een eerste concept van de subsidieregeling is begin 2024 tijdens inspraakavonden met de verenigingen besproken. De reacties zijn verwerkt in de uiteindelijke subsidieregeling. Tijdens de inspraakavonden is gebleken dat er bij de verenigingen grote behoefte is aan de mogelijkheid tot borgstelling door de gemeente. De gemeente maakt dit nu ook mogelijk via de Stichting Waarborgfonds Sport. Een borgstelling opent een extra financieringsmogelijkheid voor de vereniging om groot onderhoud en/of nieuwbouw uit te laten voeren op de buitensportaccommodatie. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die in heel Nederland actief is. Sinds de oprichting heeft SWS meer dan 3000 sportorganisaties geholpen om investeringen in hun accommodaties mogelijk te maken.

Aanleiding fonds

Met ingang van 1 januari 2024 is het beheer en onderhoud van velden en gebouwen overgegaan van gemeente naar de verenigingen zelf. Dat betekent dat de verenigingen vanaf dat moment zelf de renovatie- en/of nieuwbouw ontwikkelen en financieren. Het is voor verenigingen onmogelijk de totale kosten van deze plannen te dragen. De gemeenteraad heeft daarom op 8 november 2023 ingestemd met het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro voor het Sport- en leefbaarheidsfonds.

Hoe aan te vragen?

Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag doen via de website van de gemeente Oldambt: Subsidies algemeen | Oldambt (gemeente-oldambt.nl) of via www.oldambtsport.nl

Gemeente Oldambt