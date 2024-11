Starthandeling aanpak en presentatie van de plannen voor de voormalige Bristol-locatie

WINSCHOTEN – Vanmiddag vond de kick-off plaats van de metamorfose van de Langestraat-Noord. Centraal bij de start stond de aanpak en presentatie van de plannen voor de voormalige Bristol-locatie. Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt en ontwikkelaar Peter de Boer gaven op ludieke wijze het startsein.

De make-over van de Bristol-locatie is onderdeel van de plannen voor de gehele Centrumontwikkeling van Oldambt. De Bristol-locatie staat symbool voor de aanpak van diverse andere plekken in de Langestraat-Noord, waaronder de ‘Brand-locatie’. Centraal in de plannen; compactere winkelunits op de begane grond. Boven de winkels ruimte voor wonen. Totaal gaat het voor de Bristol-locatie om achttien wooneenheden en enkele kleinschalige commerciële ruimten. De gemeente is content over de samenwerking met de ontwikkelaars.

Uit marktonderzoek blijkt dat de vraag naar grotere winkelunits nihil is. Dit werkt leegstand in de hand, zoals blijkt in de praktijk. Het is een landelijke trend. Vanuit het Rijk zijn subsidiegelden beschikbaar gesteld om deze trend te doorbreken. Dat geldt ook voor de gemeente Oldambt.



Winkel/ woonstraat

De transformatie van de Langestraat-Noord voorziet in een combinatie van winkelen en wonen. De plannen staan voor een forse kwaliteitsimpuls. De combinatie winkelen/ wonen zorgt bovendien voor meer levendigheid in en uitstraling van het centrum.

De plannen voor Langestraat-Noord staan niet op zichzelf. Zoals gemeld, maken deze onderdeel uit van de Centrumontwikkeling van Oldambt. De ontwikkeling legt tevens de basis voor een nieuwe woonstraat tussen de Langestraat en het voormalige ziekenhuisterrein, de Lucas-locatie. De huidige bevoorradingsroute wordt uiteindelijk volledig getransformeerd naar een prettige woonstraat.

De kick off werd bij de Bristol-locatie afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto’s: Catharina Glazenburg