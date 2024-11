Timmerman Nico sloeg Sientje aan de haak op de timmerfabriek

OUDE PEKELA – Nico Kampinga timmerde begin jaren zestig er lustig op los in de houtfabriek van zijn vader in Nieuwe Pekela. Maar dat niet alleen. Hij ging ook regelmatig even kijken op kantoor want daar werkte een ‘hail schier wichtje.’

Dat schiere wichtje werd niet veel later zijn vrouw. En zo vierden Nico en Sientje, geboren en getogen Nijpekelders, dinsdag hun 60-jarig huwelijk in hun nieuwe huisje aan de Burgemeester Huisingalaan in Oude Pekela. Burgemeester Jaap Kuin kwam er het paar in de bloemetjes zetten.

Nico (83) en Sientje (83) zaten al bij elkaar in de klas op de kleuterschool maar op de lagere school moest Nico een jaar overdoen, waarna ze elkaar wat uit het oog verloren, maar op de houfabriek vonden ze elkaar uiteindelijk met alle liefde terug.

Behalve timmerman was Nico ook werkzaam bij Ziegler in Winschoten waar hij de binnenkant van brandweerauto’s betimmerde. Brandweerauto’s waarin hij later zelf achter het stuur zat. Kampinga was namelijk 25 jaar lang chauffeur van de brandweer van Nieuwe Pekela.

Sientje werkte enkele jaren op kantoor maar bij de komst van twee dochters en een zoon stortte ze zich volledig op het huishouden. Drie kinderen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind rijker wonen ze sinds de zomer met volle tevredenheid in Ol Pekel.

‘Was wel even wat van Nij noar Ol Pekel, mor hier zitten wie mooi dichtbie de winkels. Beter kinnenve t nait kriegen’, aldus de bruidegom.

Erik Hulsegge