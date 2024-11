Tussenronde verkenning start deze week

GRONINGEN – Peter den Oudsten gaat de vervolgstap in de verkenning begeleiden. Den Oudsten heeft op 23 oktober een ’tussenronde’ geadviseerd, als vervolgstap in de verkenning. In deze tussenronde spreken fracties in verschillende samenstellingen met elkaar om ruimte te maken voor een meerderheidscoalitie. De gesprekken starten deze week.



Om de gesprekken zo goed mogelijk te begeleiden heeft Den Oudsten Maarten Ruys (voormalig gemeentesecretaris Groningen) bereid gevonden deze gesprekken samen met hem te voeren. Daarnaast is Feikje Visser (zelfstandig adviseur) toegevoegd als procesbegeleider.



In de gesprekken staat centraal: het uitwisselen van beelden en opvattingen en aftasten of de verschillen overbrugbaar zijn. En tevens of er politieke consensus kan worden bereikt over inhoudelijke onderwerpen. Na deze gespreksronde zal duidelijk moeten zijn of er een meerderheidscoalitie kan worden gevormd.



In zijn advies van 23 oktober heeft verkenner Peter den Oudsten geadviseerd te blijven streven naar een meerderheidscoalitie en opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor een coalitie met BBB. Mocht dit niet lukken dan kunnen andere combinaties worden beoordeeld.



Achtergrond

Op 25 september 2024 is de samenwerking tussen de coalitiefracties beëindigd. Provinciale Staten hebben per motie uitgesproken naar een nieuwe samenwerking te gaan zoeken die een stabiel gezamenlijk programma en bestuur wil vormen. Peter den Oudsten heeft verkend welke nieuwe samenwerking in Provinciale Staten van Groningen mogelijk is, op basis waarvan een nieuw college kan worden samengesteld. Op 23 oktober 2024 heeft Den Oudsten zijn bevindingen gedeeld en zijn advies uitgebracht aan Provinciale Staten.



Het huidige college van Gedeputeerde Staten behartigt met inachtneming van de huidige politieke situatie de lopende zaken.

