Veel pleegkinderen onder de radar

REGIO – Morgen begint de week van de pleegzorg. Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, omdat thuis wonen niet mogelijk is. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders, maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Bij netwerkpleegzorg gaat een kind bij een bekende uit zijn/haar netwerk wonen. Dit kan bijvoorbeeld een opa of oma zijn, maar denk hierbij ook aan buren, een leerkracht of een voetbaltrainer. Dit is vaak (onterecht) niet geformaliseerd, waardoor pleegouders begeleiding en vergoeding mislopen.

Soms regelt het netwerk zelf de opvang van een kind, dit noemen we dan informele pleegzorg. Er is dan geen pleegzorgaanbieder betrokken. Maar in andere gevallen kan er vanuit het pleeggezin een behoefte zijn aan ondersteuning. Pleegzorg is in dat geval de meest passende vorm van jeugdhulp. Het wordt formele pleegzorg als de (netwerk)pleegouder een pleegcontract heeft afgesloten met een pleegzorgaanbieder.

Remco Oosterhoff, directeur-bestuurder bij de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen (NVP): “We zien de afgelopen jaren een duidelijke stijging in het aantal vragen van netwerkpleegouders (meestal pleeggrootouders) die de plaatsing van hun pleegkind moeilijk geformaliseerd krijgen. Zij zorgen vaak al langere tijd voor een kind uit hun netwerk zonder dat zij daar de juiste ondersteuning bij krijgen. Wettelijk is het allemaal goed vastgelegd, maar toch ontstaan moeilijkheden. Deze formalisering is echt belangrijk. Zo kan het netwerkpleeggezin namelijk passende ondersteuning en vergoeding ontvangen en is er meer zicht op de veiligheid van het kind.”

Pleegzorg voor Wesley

Paula en Gerrie (foto) waren al een tijd bezig met de formalisering van de pleegzorg voor hun neefje Wesley. Het kwam maar niet op gang, Ten einde raad klopte Paula aan bij de helpdesk van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. “Daardoor kreeg ik voor het eerst echt duidelijkheid over de procedure die in onze situatie gevolgd zou moeten worden en de hiervoor benodigde documenten. Er kwam een doorbraak toen ik zelf contact zocht met de gemeente. Na lang aandringen kreeg ik een ambtenaar te spreken die zich in deze zaak wilde verdiepen. Dat bracht alles in versnelling.” Uiteindelijk was bijna anderhalf jaar na dat allereerste telefoontje, de screening rond en kregen Paula en Gerrie duidelijkheid over hun pleegcontract. Wesley kon blijven. Eindelijk rust.

Brief naar gemeenten

De Ombudsman deed eerder onderzoek naar netwerkpleegzorg, in 2010. Oosterhoff: “We herkennen de signalen uit dit onderzoek van veertien jaar geleden nu nog steeds. We sturen daarom in de Week van de Pleegzorg een brief naar alle Nederlandse gemeenten om hier meer aandacht voor te vragen.”

Marjon Kranenbarg (NVP)