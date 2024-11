Zingend naar de zondag met Christelijk Mannenkoor ‘Staphorst’

STADSKANAAL – Op zaterdag 16 november 2024 is in de Poststraatkerk in Stadskanaal weer ruim een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG”. Deze avond kunnen we genieten van het optreden van het Christelijk Mannenkoor ‘Staphorst’ o.l.v. Johan Bredewout



Het koor is opgericht in 1969. De publiciteit is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het koor kan, veel ervaringen rijker, terugkijken op fijne jaren, enkel door Gods zegen. Liederen uit diverse liedbundels, waaronder Opwekking, Liedboek voor de Kerken, Johannes de Heer etc. vormen de samenzang, onder begeleiding van Ronald Knol. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.



Zingend naar de Zondag wordt georganiseerd door het Interkerkelijk Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

Zingend naar de Kerst

21 december 2024

m.m.v. Chr. Mannenkoor ASAF o.l.v. Jorrit Woudt

Gospelkoor El Jakim o.l.v. Harold Kooij

Antonia Meijer