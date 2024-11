Expositie ‘Promptjuweel, AI & Kunst’ in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Van 20 november tot en met 7 december 2024 is de expositie ‘Promptjuweel, AI & Kunst’ te bezoeken in Bibliotheek Veendam (van Biblionet Groningen). Deze expositie biedt een unieke kans om artificiële intelligentie (AI) op een verrassende manier te ontdekken: door kunst. Kunstenaars en makers laten zien hoe zij AI hebben ingezet om grensverleggende kunstwerken te creëren. Naast de expositie worden in Bibliotheek Veendam verschillende activiteiten georganiseerd die je op allerlei manieren kennis laten maken met AI.

Hoe beïnvloedt AI ons leven?

AI kan op basis van prompts tekst, beeld en geluid genereren, maar hoe beïnvloedt het ons leven? Vanuit Biblionet Groningen dagen we bezoekers uit om hierover na te denken, nu AI een steeds grotere rol speelt in het dagelijks leven. Zijn we door AI nu allemaal kunstenaar? Geven AI-tools de maatschappij meer kleur of zetten ze aan tot zwart-witdenken? Kan AI je raken, zoals kunst dat kan doen? En hoe verhouden AI en kunst zich tot elkaar? De expositie ‘Promptjuweel, AI & Kunst’ laat je ogen schitteren en nodigt je uit om dit soort vragen verder te onderzoeken.

De deelnemende kunstenaars en makers:

⦁ Hilbrand Hamstra onderzoekt de grenzen van AI in digitale creatie. Hij is gefascineerd door de snel ontwikkelende technologie en de discussie over AI en kunst.

⦁ Inge de Groote combineert technologie en beeldende kunst, geïnspireerd door haar werk als laborant. Het AI-programma Midjourney helpt haar om kleurrijke, fotorealistische werken te creëren.

⦁ Bas Uterwijk onderzoekt of AI menselijke creativiteit kan nabootsen en of onze hersenen meer als machines functioneren. Eén van zijn projecten is het steeds opnieuw creëren van het gezicht van Vincent van Gogh.

⦁ Werc Collective heeft een installatie ontwikkeld met AI-gegenereerde afbeeldingen. Voor elke afbeelding zijn twee woorden (prompts) gebruikt. Bezoekers moeten raden welke prompts dat zijn.

⦁ Constance Willems combineert breien met AI en zet je aan het denken over de toekomst van dit eeuwenoude ambacht. Ze gelooft dat we over 500 jaar nog steeds prachtige breisels maken en haar werk laat zien hoe breien kan evolueren, terwijl het zijn traditionele waarde behoudt. De breisels die in de AI-afbeeldingen ontstaan, breit Constance in het echt na.

⦁ Theo Leijdekkers, bekend om zijn grote bloemrijke schilderijen, gebruikt AI om inspiratie te vinden voor zijn kunst. Met Midjourney creëert hij afbeeldingen van verlaten plekken die hij moeilijk in het echt kan vinden. Deze afbeeldingen zijn de onderwerpen van zijn schilderijen geworden.



Expositie en programma

‘Promptjuweel, AI & Kunst’ is van 20 november t/m 7 december in Bibliotheek Veendam. Naast de expositie worden in Bibliotheek Veendam ook AI-activiteiten georganiseerd. Dit programma laat je op allerlei manieren kennis maken met AI en kunst. Een greep uit het aanbod: zelf tekst, beeld, video en audio maken in de AI-carrousel, een Biebtalk (praten over AI & Kunst), workshops (o.a. AI & breien, fotografie & AI) en rondleidingen. Ga voor het volledige programma naar Kunst en AI (biblionetgroningen.nl)

Gemeente Veendam