Filmmiddag met oude beelden van Ommelanderwijk en Zuidwending in Museum Collectie ter Borg

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 november, 06:15 uur door Stefan van der Gijze

PLAATSELIJK DICHTE MIST | WEL OVERAL DROOG

Vanochtend komt plaatselijk DICHTE MIST voor en is het oppassen in het verkeer. In de vroege ochtend liggen de temperaturen tussen de 2 en 4 graden en staat er nauwelijks wind. Ondanks het grijze weer blijft het wel overal droog.

Vanmiddag kan de mist soms hardnekkig zijn, in de mist blijft de temperatuur achter op 7 of 8 graden. Buiten de mist om kan het eventueel 9 worden. Van de veranderlijke wind hoeven we weinig te verwachten.

Vanavond en vannacht kan zich opnieuw (dichte) mist vormen. Wel blijft het overal droog met weinig wind en daalt de temperatuur naar ongeveer 4 of 5 graden.

Morgen is een grijze en waterkoude dag met in de ochtend nog kans op mist. Het blijft droog en de zon krijgen we niet of nauwelijks te zien. De temperatuur bereikt morgenmiddag slechts een maximum van 7 of 8 graden bij een zwakke tot matige oostenwind, windkracht 2 tot 3.

Na morgen blijft het vrijwel overal droog en krijgen we vanaf vrijdag ook af en toe de zon weer te zien. In het weekend stijgt de middagtemperatuur naar ongeveer 11 graden. In de nachten liggen de minima dan veelal tussen 2 en 4 graden en kan het bij voldoende opklaringen aan de grond licht vriezen.