Grand Café over streekproducten, trends en kansen in food in De Langeleegte te Veendam

VEENDAM – Op maandag 27 januari is in De Langeleegte te Veendam een Grand Café gepland. De avond gaat over onze streekproducten, trends en kansen in food en hoe je die kansen kunt verzilveren. Een aantal makers uit de regio’s presenteren zich. Kennis over food, maar ook het proeven zal tijdens deze avond aan bod komen.



De sprekers tijdens de avond:



Mathijs Niehaus:

Mathijs is gespecialiseerd in voedselinnovatie en korte keten projecten.

Hij is samen met Laurens één van de twee voedselmakelaars, of korte keten regisseurs, bij de Stichting Oogst van Groningen; werkt aan vernieuwende projecten die bijdragen aan bewustwording op het gebied van landbouw, verwerking en logistiek. Mathijs gaat de deelnemers aan het Grand Café meenemen in de voedseltrends en de kansen die er liggen in de Provincie Groningen met betrekking tot samenwerking in de keten gebaseerd op horeca, toerisme en retail.



Laurens Speek:

Deze voormalig restauranthouder van restaurants in de Stad en Ommelanden (Onderdendam en Appingedam) heeft zich gespecialiseerd in de processen met betrekking tot voedsel en dranken die leiden tot smaak. Laurens studeerde voor Vinoloog en Liquorist aan de Wijnacademie en heeft de Gastronomische opleiding gevolgd bij Peter Klosse, Nederlands enige smaakprofessor.

Laurens zal de avond verbinden door korte interviews met de sprekers en de makers, waarbij ook de deelnemers in de zaal worden betrokken.



De inloop is vanaf 19.00 uur. Locatie: De Langeleegte te Veendam

Meld je aan via dit mailadres.

Ben je deelnemer én maker en wil je je bedrijf presenteren, meld je dan bij Barbara.

