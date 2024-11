Groningen Seaports krijgt ruim € 4.4 miljoen voor waterstofleiding tussen Eemshaven en Delfzijl

EEMSHAVEN, DELFZIJL – Groningen Seaports krijgt een Europese subsidie van ruim € 4.4 miljoen voor de aanleg van een innovatieve waterstofleiding tussen de Eemshaven en Delfzijl. Het geld komt uit het Just Transition Fund (JTF). Het Just Transition Fund is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Gedeputeerde Henk Emmens overhandigde op 6 november tijdens de Groninger Promotiedagen in Martiniplaza symbolisch een cheque aan CEO Cas König van Groningen Seaports.

HyNetworkServices (HNS) werkt hard aan de aanleg van een landelijk hogedruk-transportnetwerk voor waterstof, waaronder ook een leiding tussen de Eemshaven en Delfzijl. Tijdige beschikbaarheid van groene waterstof is op dit moment een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl en van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de duurzame industrie in de regio. De zogeheten ‘Kickstartleiding’ is een lagedruk-waterstofleiding die niet alleen aanzienlijk sneller aangelegd kan worden door een slimme aanlegtechniek, maar ook een hoge zuiverheid van waterstof als pluspunt heeft.

De Kickstartleiding is ontwikkeld onder regie van de stichting NorthGrid, die zich inzet voor de ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland.

Impuls voor waterstofeconomie

Gedeputeerde Henk Emmens (Economie) van de provincie Groningen is onder de indruk van de Kickstartleiding. “Mooi dat we met dit innovatieve project de ontwikkeling van de duurzame economie in onze regio kunnen versnellen. We hopen dat Kickstarter de noordelijke waterstofeconomie een extra impuls gaat geven.” CEO Cas König van Groningen Seaports hoopt dat de nieuwe waterstofleiding nieuwe bedrijven naar de Eemshaven trekt. “De aanleg van de Kickstartleiding is een belangrijke ontwikkeling voor onze havengebieden. De economie volgt de infrastructuur. Wij verwachten dan ook dat door deze aankondiging bedrijven sneller hun definitieve investeringsbeslissing durven te nemen om zich in onze havengebieden te vestigen.”

Just Transition Fund

Met de aanleg en ontwikkeling van de Kickstartleiding is een bedrag van €15 miljoen gemoeid. Het Just Transition Fund draagt hier € 4,4 miljoen aan bij. Het JTF – ook wel het ‘fonds voor een rechtvaardige klimaattransitie’ – is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. In de komende jaren (t/m 2027) worden hiervoor meerdere subsidies beschikbaar gesteld.



Samenwerking

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s – dit zijn de gemeente en UWV – en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de JTF-subsidies uit.

