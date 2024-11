JACK’S International Drenthe Rally: Spanning en sensatie tijdens de seizoensfinale van het Nederlands Kampioenschap Rally 2024

ASSEN – De spanning in de Nederlandse rallywereld bereikt zijn hoogtepunt op zondag 17 november, wanneer het TT Circuit Assen het decor vormt voor de JACK’S Int. Drenthe Rally. Deze spectaculaire seizoensfinale van het Nederlands Kampioenschap Rally (NK) verwelkomt de beste rallyteams uit Nederland en diverse internationale topteams.

Strijd om drie NK-titels

In Assen wordt de strijd beslist om de titel in het Open Nederlands Rallykampioenschap (ONRK). Wordt Yannick Vrielink Nederlands kampioen, of gaat de titel naar de Duitser Dennis Rostek? Of grijpt een van de underdogs de kans in dit spannende kampioenschap? Oud-winnaar van de Drenthe Rally in 2022, Hans Weijs Jr., komt wederom samen met navigator Tim Rietveld in actie om te strijden voor de dagzege.

Ook in het Nederlands Rallykampioenschap (NRK) en het Nederlands Historisch Rallykampioenschap (NHRK) is het spannend waarbij de titel in Assen wordt vergeven. Met de kampioenschapsstrijd nog volledig open in alle drie de klassen, zullen de deelnemers op volle kracht gaan voor zowel de dagwinst als de cruciale punten om het kampioenschap binnen te halen.

Langste klassementsproef van Nederland

De Drenthe rally bestaat uit vier uitdagende proeven, waarvan meer dan 40% onverhard is – uniek in Nederland. Twee klassementsproeven op het TT Circuit worden later op de dag samengevoegd tot de langste klassementsproef van Nederland, terwijl de buitenproef rondom Assen extra spanning brengt met prachtige onverharde stukken.

Spektakel gegarandeerd met historische WRC wagens

Het publiek kan zich ook verheugen op deelname van spectaculaire WRC- wagens. Oud-Dakar-winnaar Gerard de Rooij verschijnt aan de start in een Subaru S5 WRC, samen met navigator Tom Colsoul. Hoewel deze WRC bolides niet meedoen aan het officiele kampioenschap, voegen ze een extra dosis spektakel toe aan de gehele rally-ervaring. Het publiek kan rekenen op indrukwekkende snelheden, prachtige geluiden en meesterlijke actie van deze iconische wagens.

Publieksbeleving van dichtbij

De JACK’S Drenthe Rally biedt bezoekers een complete rallybeleving. Nergens heb je zo’n goed uitzicht op de proeven als op het circuit van Assen. Naast de actie op de proeven kunnen fans in de paddock van dichtbij zien hoe de teams zich voorbereiden en de auto’s worden afgesteld. Ook is er volop gelegenheid om handtekeningen te verzamelen en de unieke sfeer van dichtbij te ervaren.



JACK’S International Drenthe Rally