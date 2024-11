Koren uit Kiev verzorgen concert in Grote Kerk Veendam

VEENDAM – Dinsdagavond gaven de koren Dzvinochok en Vognyk uit Kiev een concert in de Grote Kerk in Veendam. De Werkgroep “Dzvinochok ” is ontzettend blij dat de koren, ondanks de oorlog in Oekraïne, toch weer naar Veendam konden komen. Het koor Dzvinochok kwam in een andere samenstelling dan andere jaren. Dit omdat de tenoren en bassen het land niet uit mogen of in het leger zijn opgenomen.

De beide koren bestonden dit keer uit 15 jongens en 25 meisjes, in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Het programma bestond uit een mix van Oost Europese kerk – en volksmuziek. Een selectie van deze groep heeft in juli 2022 concerten gegeven in Leipzig en aansluitend concerten met de Rolling Stones in Wenen. Dit was het laatste concert van een tournee met 15 concerten in Nederland. Na een staande ovatie vertrok het koor naar Windsbach in Duitsland.

Voor het concert in Veendam werd geen entree gevraagd. Na afloop van het concert was er bij de uitgang een collecte. De baten van het concert komen volledig ten goede aan Dzvinochoken Vognyk. De koren ondersteunen in Kiev een bedrijf dat medische hulpmiddelen, zoals prothesen, maakt.

Info en foto’s: Peter Panneman