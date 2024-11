DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Haren

Rond tien uur gisteravond probeerden twee personen met geweld bij een winkel aan de Maximilianstraße in te breken. Zij werden door getuigen betrapt en gingen er vandoor. De politie zocht in de omgeving naar de daders. Agenten werden rond middernacht in de Ter Apeler Straße door getuigen van de eerste poging tot inbraak aangesproken. Tijdens dit gesprek zagen ze dat er bij een nabijgelegen café werd ingebroken. Het pand werd door de politie omsingeld en korte tijd later konden twee mannen van 23 en 30 jaar worden aangehouden. Ze werden ingesloten.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat op 31 oktober rond 18.10 uur plaatsvond. Een bestuurder van een zwarte Opel zag toen op de rotonde in de B70 een fietsster over het hoofd toen hij de Lingener Straße in de richting van het centrum wou inrijden. De 16 jarige fietsster moest hard remmen om een aanrijding te voorkomen en kwam daarbij ten val. Ze raakte lichtgewond. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Bunde

Om half vijf gistermiddag is bij een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een 45 jarige Bulgaar aangehouden. De man zat in een internationale bus, waarvan de personalia van de passagiers werd gecontroleerd. De man was in 2018 wegens verkrachting, diefstal en het toebrengen van lichamelijk letsel veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en negen maanden. Nadat hij een deel van zijn straf had uitgezeten werd hij naar Bulgarije teruggestuurd en werd zijn recht op bewegingsvrijheid ingetrokken. De resterende gevangenisstraf van 716 dagen werd opgeschort. Toen hij gisteren probeerde om Duitsland weer binnen te komen werd hij aangehouden en naar een gevangenis gebracht.

Papenburg

Vanmorgen is tussen 9.50 en 11.30 uur op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg een Mercedes C klasse aangereden. De wagen heeft aan de achterzijde voor 2.000 euro schade. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.