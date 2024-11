Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Midwolda

MIDWOLDA – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Midwolda. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt vanuit Dorpshuis De Schakel in Midwolda weer een mooie wandeling uitgezet. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de deelnemers die zich hiervoor hadden opgegeven zich melden bij wandelcoaches. Ook deze ochtend werd er weer gewandeld in de drie gebruikelijke afstanden, 6, 8 en 10 km.

De eerste groep vertrok, zoals gebruikelijk, om 9.15 uur en zag al gauw in een mistig, mysterieus landschap boerderij Hermans Dijkstra staan. Prachtig om te zien. De boerderij Hermans Dijkstra is gebouwd in 1858. In het gebouw zijn twee bouwstijlen toegepast, het eclecticisme en de chaletstijl. Na het overlijden van de laatste bewoner Pieter Reint Hermans Dijkstra in 1994 is de boerderij ondergebracht in een door hem opgerichte stichting “Hermans Dijkstra”. De boerderij is beeldbepalend in het dorp Midwolda, en is daarom in 1996 aangewezen als rijksmonument, en in 1997 ingeschreven in het monumentenregister. Het is in de jaren daarna gerestaureerd, en is deels ingericht als museum en deels als horecavoorziening.

De wandeling ging verder over het terrein van de Ennemaborg, en zo het Midwolder bos in. Borg en bos zijn eigendom van Stichting het Groninger Landschap. Na het bos op diverse manieren te hebben doorkruist kwam de wandeling uiteindelijk bij het Oldambtmeer uit. Hier was duidelijk zichtbaar dat op diverse plaatsen langs de oevers van het meer werkzaamheden werden verricht. Om de Ecologische kwaliteit van het oeverwater te verbeteren worden de oevers rigoureus aangepakt. Het gaat hierbij om het leefgebied voor vissen en waterinsecten te verbeteren. De overgang van land naar water moet geleidelijk en hiervoor wordt er meer organisch materiaal in het water aangebracht. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een groot aantal zieke bomen uit de omgeving door deze in het water te deponeren. Hierdoor ontstaat er meer luwte, ondiepte en meer schuilmogelijkheid voor vissen. De werkzaamheden zijn gestart in oktober en zullen enige maanden duren.

Vervolgens ging de wandeling al snel weer richting het bos en kwam weer uit in het dorp. In het dorpshuis stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen