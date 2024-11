Bert Roossien gaat met pensioen, maar blijft vrijwilliger bij het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal

STADSKANAAL – Zo’n honderd belangstellenden luisterden en keken afgelopen zondagmiddag 5 november met grote interesse naar de diapresentatie van Bert Roossien. De historicus van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal was weer eens in de uitgebreide fotocollectie van het museum gedoken. Onderwerp van zijn diapresentatie was dit keer Wildervank.Het dorp dat in 1969 in tweeën werd gedeeld. Een deel ging naar de nieuwe gemeente Stadskanaal en het resterende deel werd aan de gemeente Veendam toegevoegd.

De keuze voor Wildervank was niet helemaal toevallig, want Roossien komt uit Wildervank en gaat met pensioen. Daarom een terugblik op afgelopen zondag en over zijn tijd bij het museum.

Tekst, foto’s en video: Boelo Lutgert