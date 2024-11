Betoverende Lichtjesparade en Winterfair in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zaterdag 14 december wordt voor de vierde keer de sfeervolle Lichtjesparade georganiseerd door Manege De Driesporen. Dit jaar bundelt de manege opnieuw de krachten met de Winterfair in het dorp, waardoor bezoekers een magische winteravond kunnen beleven vol lichtjes en feestelijke activiteiten.

Op de Winterfair zijn talloze lokale bedrijven en verenigingen te vinden met de leukste en lekkerste producten!

Vanaf 19:00 uur zal de Lichtjesparade als een schitterende stoet door de straten van Onstwedde trekken. Het belooft wederom een waar spektakel te worden met prachtig verlichte paarden – zowel onder het zadel als aangespannen – versierd met talloze lampjes en kerstversieringen. Van vrolijke kerstmannen tot indrukwekkende sneeuwkoninginnen en prachtige ijsberen, alles komt voorbij in deze sprookjesachtige optocht. Bezoekers zullen ogen tekortkomen!

De optocht eindigt bij de manege, waar deelnemers worden verwelkomd met warme chocolademelk en iets lekkers om de avond feestelijk af te sluiten.

De Lichtjesparade en Winterfair zijn inmiddels uitgegroeid tot een geliefd evenement in Onstwedde en omstreken. Het is dé perfecte gelegenheid om in de kerstsfeer te komen en samen te genieten van de gezelligheid van het dorp in winterse sferen.

Kom kijken en laat je betoveren!Datum: Zaterdag 14 december

Starttijd Lichtjesparade: 19:00 uur

Tijden Winterfair: 16.00 tot 20.00

Locatie: Manege De Driesporen en de Brink in Onstwedde

Aanmelden voor de lichtjesparade is mogelijk via email: aanmelden-driesporen@hotmail.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij Manege De Driesporen of de organisatie van de Winterfair in Onstwedde. We hopen u allen met grote getale te mogen verwelkomen op deze sfeervolle avond!

Dorien Smith

Foto’s: Freerk Boskers