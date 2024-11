Dollard College PrO Winschoten levert de Spoken Word Kampioen van de provincie Groningen!

SAPPEMEER, WINSCHOTEN – Yasmine Behling is tot de Spoken Word Kampioen van de provincie Groningen gekozen.

Dit jaar vond voor het eerst de wedstrijd Speak2me plaats in de provincie Groningen. Enkele andere provincies gingen ons al voor. Op vijf praktijkscholen gaven spoken word-kunstenaars in oktober drie keer een les over deze taalkunst.

In de workshops werd spoken word geïntroduceerd, en gingen leerlingen zelf aan de slag met schrijven en voordragen. In totaal deden tien klassen mee. Bij spoken word vertel je een persoonlijk verhaal op een ritmische manier. Ruw gezegd: het ligt ergens tussen rappen en het voordragen van een gedicht.

Alle leerlingen van leerjaar 1 en een klas uit leerjaar 2 volgden de lessen en maakten alleen of in een groepje een tekst. Op woensdag 6 november mochten de beste deelnemers van de scholen het in een finale tegen elkaar opnemen.

De finale vond plaats op een prachtige locatie in Sappemeer; Borg Welgelegen, en de deelnemers arriveerden in een luxe, verlengde limousine. Cissy Joan, die op PrO Winschoten de lessen verzorgde, was ook aanwezig om ‘haar’ leerlingen te ondersteunen. De verhalen waren soms lang, soms kort, maar vaak erg ontroerend. Uiteindelijk besliste een jury wie de beste performer was: Yasmine Behling uit klas 1b van Dollard College PrO Winschoten! De jury vond haar tekst zeer beeldend en haar onderwerpkeuze gedurfd. Ook kwam haar presentatie heel rustig over.

Alle deelnemers kregen van organisator Andre Uniken van Biblionet een prachtige medaille en een oorkonde. De winnares kreeg daarnaast twee bekers: één voor zichzelf en één voor op school. Deze laatste wordt de wisselbeker, die het hele jaar in Winschoten mag blijven staan.

Speak2me, zoals het project heet, wordt ondersteund door De Versterking, Biblionet en Stichting Lezen. Vandaag, donderdag 7 november, werd de prestatie gevierd op school. Vestigingsdirecteur Arjen Rouw benadrukte dat leerlingen van het praktijkonderwijs niet alleen goed zijn met hun handen, maar ook met hun hoofd. ‘Voor een zaal met mensen je zelfgeschreven tekst performen is een ontzettende prestatie. En als je dan ook nog de beste bent van de provincie Groningen, is dat zeker een dubbeldik applaus waard!’

Jos Begeman