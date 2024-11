Een weekend vol eerbetonen aan muzikale iconen in De Klinker

WINSCHOTEN – Komende week barst De Klinker weer uit haar voegen met een indrukwekkende line-up vol films, muziek en theater, waar zowel fans van satire en horror als liefhebbers van hartverwarmende verhalen en muzieklegendes hun hart aan kunnen ophalen. Van de grote schermen tot het podium: dit zijn de evenementen die je niet wilt missen!

Vrijdag 8 november – Muzikaal eerbetoon: Phil Bee zingt Joe Cocker

Voor de fans van Joe Cocker staat een fenomenaal eerbetoon op het programma. Phil Bee, bekend van The Voice Senior, brengt met zijn 8-koppige band een muzikale show waarin hits als ‘Unchain My Heart’ en ‘With A Little Help From My Friends’ opnieuw tot leven komen. Een show vol emotie, vakmanschap en passie die de legendarische klanken van Cocker weer laat weerklinken. Zoals Johan Derksen zei: “Phil is het best bewaarde bluesgeheim van Nederland.” Kom en beleef het!

Vrijdag 8 november – Film: The Substance

De nieuwe film The Substance, winnaar van het Beste Scenario op het Filmfestival van Cannes, biedt een scherpe satire op de houdbaarheid van schoonheid in Hollywood. Regisseur Coralie Fargeat (Revenge) laat Demi Moore schitteren in haar comeback, bijgestaan door Margaret Qualley en Dennis Quaid. Deze kleurrijke, gedurfde komedie met een vleug body horror toont ons een product dat belooft je leven te veranderen: “You. Only better in every way.” ★★★★★ ‘Magnificent… Wildly entertaining’ (Time Out). Deze shockfilm geeft ongetwijfeld stof tot nadenken!

Zaterdag 9 november – Theaterconcert: Jamai zingt Elton John – I’m still standing

Jamai, al twintig jaar een bekend gezicht sinds zijn winst in Idols, brengt een ode aan zijn grote inspiratiebron: Elton John. Dit theaterconcert is een feestelijke jubileumshow, waarin je Elton’s grootste hits zoals ‘I’m Still Standing’ en ‘Rocket Man’ hoort. Jamai’s enthousiasme en eerbetoon aan zijn held maken deze show onvergetelijk. Bereid je voor op een avond vol energie en nostalgie. My gift is my song… and this one’s for you!

Zaterdag 9 november – Film: Rokjesnacht!

In de feelgoodfilm Rokjesnacht neemt de optimistische Roos, het heft in eigen handen en start haar bedrijf ‘Blind Date’. Geen eindeloos swipen meer, maar zorgvuldig gekoppelde singles die op zoek zijn naar de perfecte match. Roos helpt vier onhandige undatables – Jenny, Bob, Aldo en Eefje – met een perfecte date-avond, ondersteund door haar sceptische kantoorgenoot Geurt. Gaat de “perfecte date” echt een match maken, of trekken tegenpolen elkaar juist aan? Met een topcast, waaronder Abbey Hoes, Tineke Schouten, Lykele Muus, Bertrie Wierenga en Patrick Martens, is dit de ultieme romcom voor 2024!

Dinsdag 12 november – Film: How to Make Millions Before Grandma Dies

Deze hartverwarmende, komische film toont het verhaal van een werkloze gamer die de band met zijn oma herstelt wanneer hij voor haar gaat zorgen. How to Make Millions Before Grandma Dies, geregisseerd door Pat Boonnitipat, brak in Azië alle bezoekersrecords. Met een hoofdrol voor de Thaise ster Billkin heeft deze film wereldwijd harten veroverd. Verwacht een film die je aan het denken zet over familie en verbondenheid. ★★★★ ‘Innemend en wijs debuut’ (De Volkskrant).

Woensdag 13 november – De Theatertroep: Blauwe Lucht

Voor wie van komedie houdt, brengt Theatertroep het humoristische en chaotische Blauwe Lucht, gebaseerd op Arie Storms roman Schoonheidsdrift. In deze hilarische waddenkomedie volgen we Tom, die op Terschelling een schrijfcursus volgt terwijl hij zijn schoonvader, de eigenaar van een groot deel van het eiland, bezoekt. Wat een ontspannen vakantie moest worden, eindigt in een slapstick vol absurde situaties en snedige humor over de paradox van ‘authentiek toerisme’. Een avond vol lachen en relativeren gegarandeerd!

Voor het volledige programma, neem een kijkje op www.indeklinker.nl

Susanne Visser