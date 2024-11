Familiedagen Treant: volop plezier en genieten van samenzijn

BARGER-COMPASCUUM – Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november waren de allereerste Familiedagen van Treant. Ongeveer 6.000 medewerkers, vrijwilligers en hun gezinnen namen tijdens de herfstvakantie een kijkje in het Veenpark in Barger-Compascuum. Ze genoten er samen van een gezellig dagje uit.



‘Met de Familiedagen bedanken we onze medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet op het werk en hun familie voor hun steun en luisterend oor’, licht Lieke Poot, lid raad van bestuur van Treant, toe. ‘Door het harde werk van onze collega’s krijgen patiënten en cliënten de best mogelijke zorg. Daar zijn we trots op en daarom verdienen zij een gezellig en ontspannen dagje uit.’



Activiteiten voor jong en oud

Tijdens de Familiedagen van Treant lieten verschillende ambachtslieden, zoals de smid en de klompenmaker, zien hoe zij in 1920 leefden. Ook leerden collega’s meer over het turfsteken, konden ze ‘Vincent van Gogh’ ontmoeten en vertelde de molenaar over de restauratie van de molen. Daarnaast waren er verschillende optredens van de Emmense rockband Bliss, zangeres Annemiek Drenth en werd er gedanst door het ’t Aol Volk. Voor het hele gezin waren er uitdagende spellen, zoals touwtrekken, reuze vier-op-een-rij, touw springen, boogschieten en konden de allerkleinsten hun energie kwijt op de springkussens of tijdens het pompoen uithollen. De rondritten per trein en de rondvaart op een oude turfschuit door het hoogveengebied maakte de ervaring compleet.



Start nieuwe traditie Treant

De eerste Familiedagen van Treant werden goed bezocht. Ook de reacties van medewerkers en vrijwilligers zijn positief: ‘Mijn zus en schoonzussen werken ook bij Treant. Dus voor ons was het echt een leuk uitje met de hele familie. Ons hoogtepunt was het optreden van Annemiek Drenth in het plaatselijke kerkje: wat een warme stem heeft zij! De kinderen vonden de rondvaart en natuurlijk het bezoek aan de kruidenierswinkel met oud-Hollands snoep leuk en lekker. De Familiedagen zijn een mooi gebaar van waardering voor ons werk.’ De Familiedagen zijn de start van een mooie nieuwe traditie van Treant. Eens in de drie jaar houdt Treant de Familiedagen.

