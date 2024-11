Gasterij Natuurlijk Smeerling neemt groot deel assortiment Boeket Garni over

Margriet Nieuwenhuis (l.) en Monica van Vessem bij de producten die nu verkrijgbaar zijn in Gasterij Natuurlijk Smeerling (foto Jan Johan ten Have).

VLAGTWEDDE/ONSTWEDDE – Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde neemt een groot deel van het assortiment van Boeket Garni in Vlagtwedde over. Het etablissement in beschermd dorpsgezicht Smeerling verkocht al een selectie kwalitatief hoogwaardige producten. Daar komen nu de olijfoliën, azijnen, pesto’s en pasta’s van Boeket Garni in Vlagtwedde bij. “Wij gebruikten deze bijzonder fijne producten al in onze gerechten en verkopen ze nu ook voor thuisgebruik. Het zijn prachtige geschenken voor de feestdagen”, zegt uitbater Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling.

De overname van het assortiment kwam tot stand nadat Boeket Garni de deuren sloot. Om persoonlijke redenen besloot eigenaresse Monica van Vessem de deuren van haar zaak te sluiten. Zij is blij dat Nieuwenhuis de verkoop van een deel van haar assortiment voortzet: “Het zijn zulke mooie producten die door onze klanten zeer worden gewaardeerd. Het is fijn dat die mensen deze nu bij Gasterij Natuurlijk Smeerling kunnen verkrijgen.”

Ook voor Nieuwenhuis is het een welkome aanwinst: “Mensen konden al bij ons terecht voor een mooie selectie streekproducten zoals imkerhoning, Groninger poffert, hennepthee, jams en biologisch meel in diverse samenstellingen. Deze uitbreiding sluit daarop heel mooi aan.”

Olijfoliën en azijnen

Vooral de olijfoliën en azijnen zijn volgens Van Vessem zeer in trek. Er zijn vijf soorten olijfolie verkrijgbaar, waaronder een frisse Siciliaanse, een volle, romige Toscaanse, een kruiden-olijfolie en een olijfolie voor bakken en braden: “Deze oliën zijn niet te vergelijken met olijfolie uit de supermarkt. Dit zijn zeer pure, gezonde oliën zonder toevoegingen en direct geperst van verse olijven. Ze zijn vol van smaak, ook heerlijk om bijvoorbeeld een broodje in te dippen.”

Ook de azijnen zijn van onderscheidende, zeer hoge kwaliteit, ambachtelijk gemaakt van Nederlands fruit. Er is keuze uit vijf azijnen: een zoetige vijg-dadelazijn, een donkere balsamico-azijn, tomaat-basiclicumazijn, framboosazijn en balsamicoazijn met citroen en gember.

Feestdagen

“Hiermee bieden wij mooie producten voor de komende feestdagen, bijvoorbeeld om te gebruiken bij het kerstdiner of om weg te geven in het kerstpakket”, zegt Nieuwenhuis. “Tijdens ons eigen Kerstpakket Event voor bedrijven en organisaties uit de regio, zijn deze producten ook beschikbaar voor de kerstpakketten.”

