Grietje viert haar 100-ste verjaardag met jarige dochter én jarige schoonzoon

NIEUWE PEKELA – Een wel heel bijzondere dag voor Grietje Schoenmaker uit Nieuwe Pekela. Mevrouw Schoenmaker viert vandaag haar honderdste verjaardag. Maar dat niet alleen: ook haar dochter Aafke en schoonzoon Hermann vierden vandaag hun respectievelijk 73-ste en 72-ste verjaardag. Drie jarigen in een familie op 1 dag en samen 250 jaar.

Wethouder Ellen van Klaveren ging op bezoek bij dit unieke familiefeest. Grietje werd geboren in buurtschapje Wilde Plaats bij Boven Pekela. Na de lagere school moest ze jarenlang aan het werk als landarbeidster: ‘eerappels kraben en baiten op aine zetten.’ Er moest brood op de plank komen van de familie.

Later ging ze als kindermeisje aan het werk bij dominee Spoor in Veendam. Nadat haar twee zoons en dochter werden geboren stopte ze met werken. Ze kreeg ook nog twee kleinkinderen. Inmiddels zijn haar man en oudste zoon overleden, maar ze houdt zich kranig en ondanks haar mindere zicht en gehoor is ze nog kwiek van geest en ‘oardeg smui’.

De spieren houdt ze soepel bij de ochtendgymnastiek voor de televisie. Een geheim van het honderd worden heeft ze niet, maar dat de zware arbeid van vroeger haar sterk heeft gemaakt is wel bijna zeker.

Met haar jarige dochter, jarige schoonzoon en kleinzoon werd de verjaardag in stijl gevierd met een heerlijk bordje patat, want dat gaat er in als ketellapper.

Gemeente Pekela