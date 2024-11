Independer: Provincie Groningen telt bijna 10.000 zwaarbelaste mantelzorgers

GRONINGEN – Mantelzorg is een waardevolle, maar vaak zware taak. Uitputting ligt op de loer, zeker wanneer de zorg voor een kwetsbare naaste gecombineerd wordt met een druk huishouden, een baan en een sociaal leven. De provincie Groningen telt momenteel 9.805 zwaarbelaste mantelzorgers. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS en het RIVM. Vooral in de gemeente Groningen en Pekela nemen mantelzorgers te veel hooi op hun vork.

In Nederland geven momenteel 308.992 mantelzorgers aan dat zij zich zwaar tot overbelast voelen. 9.805 van deze zwaarbelaste mantelzorgers wonen in de provincie Groningen. Het gaat dan om volwassenen die ten minste acht uur per week of al minstens drie maanden kosteloos zorgen voor een naaste. Dit wordt gezien als intensieve mantelzorg.

“Langdurige, intensieve zorg voor bijvoorbeeld een kind met een meervoudige handicap, een ouder met dementie of een buur met een chronische ziekte is vaak lastig te combineren met andere dagelijkse verantwoordelijkheden. Hoewel mantelzorgers zich meestal met liefde inzetten voor hun naaste, nemen ze vaak te veel hooi op hun vork, waardoor overbelasting al snel dreigt”, aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

Hier wonen de meeste zwaarbelaste mantelzorgers

Nergens in Groningen wonen er naar verhouding zoveel zwaarbelaste mantelzorgers als in de provinciale hoofdstad. In totaal ervaart ruim één op de vijf mantelzorgers uit deze gemeente ten minste zware belasting. De provinciale top vijf gemeenten met het hoogste percentage zwaarbelaste mantelzorgers is als volgt:

Groningen: 21,7% van de mantelzorgers is zwaar- tot overbelast Pekela: 21% van de mantelzorgers is zwaar- tot overbelast Midden-Groningen: 18% van de mantelzorgers is zwaar- tot overbelast Westerkwartier: 16,8% van de mantelzorgers is zwaar- tot overbelast Oldambt: 16,5% van de mantelzorgers is zwaar- tot overbelast

In Het Hogeland lijken mantelzorgers de minste druk te ervaren, al voelt zich hier alsnog 11,2% van de mantelzorgers zich zwaar- tot overbelast. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente of in de rest van Nederland? Meer informatie over het onderzoek lees je op: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/overbelasting-mantelzorgers

Groningen enige provincie met daling

In Groningen is het aantal zwaarbelaste mantelzorgers in tien jaar tijd met 37,8% gedaald. Het is opvallend genoeg de enige provincie in Nederland met een afname. Landelijk nam het aantal mantelzorgers dat zich zwaar belast voelt juist toe met gemiddeld 52,7%.Gelderland spant de kroon: daar is het aantal zwaarbelaste mantelzorgers bijna verdubbeld (+93,6%).

Vervangende zorg

“De zorgverzekeraar van de mantelzorger kan kosten voor vervangende zorg vergoeden. Bijvoorbeeld als de mantelzorger zelf ziek is en even geen mantelzorg kan leveren, bijvoorbeeld door overbelasting. Of als die op vakantie is om even op te laden. Het is wel belangrijk om te weten dat vervangende zorg niet in de basisverzekering zit. Maar wel in sommige aanvullende verzekeringen. Het kan dus lonen om dit goed uit te zoeken en om eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat kan altijd in de laatste 6 weken van het jaar”, aldus expert zorgverzekeringen Mirjam Prins. Heeft de hulpvrager een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie? Dan kan de vervanging ook vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) vergoed worden.

Independer