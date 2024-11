Johan Remkes stopt als voorzitter van Nationaal Programma Groningen

GRONINGEN – Per 1 januari 2025 stopt Johan Remkes als voorzitter van Nationaal Programma Groningen. Vanwege gezondheidsredenen heeft hij besloten om deze functie neer te leggen.



Remkes is sinds begin 2022 voorzitter van het programma. Na een omvangrijke politiek-bestuurlijke loopbaan had hij sterk de behoefte om zich in te zetten voor Groningen, de provincie waar hij geboren en opgegroeid is en waar zijn hart ligt. Hij zorgt voor korte lijnen tussen Den Haag en Groningen en zet zich in om de impact van Nationaal Programma Groningen verder te vergroten. Samen met René Paas en

Koen Schuiling speelde hij in 2023 ook een belangrijke rol met Hans Vijlbrief – de vorige staatssecretaris – en het kabinet bij de totstandkoming van Nij Begun.



“Mijn herstel gaat enige tijd duren. Het past niet bij mij om dingen half te doen daarom heb ik besloten om deze functie neer te leggen”, aldus Johan Remkes. Het algemeen bestuur van het nationaal programma zal op een later moment bekendmaken hoe de rol van onafhankelijk voorzitter wordt ingevuld na 1 januari 2025.



Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger. We brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen vooruithelpen. We investeren in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Dit doen we tien jaar, nog tot 2030. We zijn een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.

