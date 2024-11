NIEUWE PEKELA – Op 21, 28 november en 12 december kunt u in de Kiepe meedoen aan een kookworkshop.

Het thema is ‘het kerstdiner. Deelname is gratis. Aanmelden via www.pekelaactief.nl of via a.bakker@debadde.nl/0597-645000 (Annemiek Bakker)

Annemiek Bakker