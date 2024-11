DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Meppen

Gisternacht is om 01.00 uur bij een kiosk aan de Bahnhofstraße ingebroken. De daders doorzochten de ruimtes en gingen er daarna vandoor. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Papenburg

Tussen maandag 14.00 en woensdag 11.00 uur is bij het sporthotel aan de Barenbergstraße een geparkeerde grijze Ford Nugget Westfalie aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.