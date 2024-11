Oranje Voetbal in Veendam – Oranje onder 19 (m) speelt in november tegen Oekraïne, Slovenië en Kazachstan

VEENDAM – Op 13 en 19 november 2024 speelt Oranje onder 19 jaar (m) opnieuw in het Henk Nienhuis Stadion in Veendam. Dit is de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor het EK in Roemenië. Het team van coach Peter van der Veen is voor deze eerste kwalificatiereeks gekoppeld aan Oekraïne, Slovenië en Kazachstan.

Data en tijden wedstrijden Henk Nienhuis Stadion

Woensdag 13 november (19.00 uur) – Slovenië – Nederland

Zaterdag 16 november (12.00 uur) – Oekraïne – Slovenië

Dinsdag 19 november (19.00 uur) – Nederland – Oekraïne

Meer informatie leest u op: Onder 19 (m) speelt EK-kwalificatietoernooi in Veendam en Assen | OnsOranje

Tickets

Bezoekers van deze jeugdinterlands kunnen gratis een ticket aanvragen via de volgende link: Tickets jeugdinterland | OnsOranje

