Tegenlicht meet up ‘Bouwen met de boer’, 21 nov. Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag 21 november a.s. organiseert de Werkgroep Tegenlicht meet up Stadskanaal de meet up naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht-uitzending over ‘Bouwen met de Boeren’ Aan de hand van fragmenten en onder leiding van gespreksleider Martien Haasjes, De Gespreksdienaar gaan we het gesprek aan. De avond is ook erg interessant voor boeren en bouwers.

Zondag 6 oktober jl. werd deze documentaire uitgezonden over pioniers die met natuurlijke, lokale materialen aan de slag gaan als akkerbouwer of in de bouw. Met mammoetgras- en hennepteelt voor biobased huizen of een gebouw dat door wilgen gebouwd wordt.

We houden in de meet up een panelgesprek met Kristian Maters van Prefab Strobouw in Zuidbroek en boer Koos Vos in 2e Exloërmond die een omslag heeft gemaakt van melkveebedrijf naar het verbouwen van Mammoetgras. Beiden waren in de uitzending te zien en aan de hand van een aantal fragmenten kan men volop in gesprek en dialoog gaan over hun ervaringen, kansen en belemmeringen.

Vervolgens houden we na een korte koffie/thee pauze een panelgesprek met een aantal sleutelfiguren uit de (woning)bouw, architectuur en onderwijs. Zij zijn allen dagelijks bezig met biobased bouwen. De panelleden zijn: Rolf Koops is directeur van Gewoon Groen (samenwerkingsverband van 5 woningbouwcorporaties in de provincie Groningen)

Mark van der Pijl is docent Bouwkunde aan het Noorderpoortcollege

Sjoerd Tasseron is van Daad Architecten

Praktische info

In verband met een beperkt aantal plaatsen is inschrijven noodzakelijk, via:

VPRO Tegenlicht meet-up (biblionetgroningen.nl)

Achtergrond informatie:

Over zes jaar moet dertig procent van de huizen voor 30% bestaan uit biobased bouwmaterialen. Dat is althans het streven van de Rijksoverheid – het aandeel biobased is nu nog 2-3%-, genoeg te doen dus. Tegenlicht volgt pioniers die met natuurlijke, lokale materialen aan de slag gaan als akkerbouwer of in de bouw en zo onderdeel zijn van de materialentransitie. Terwijl Nederland kampt met een woon- en stikdofcrisis en BBB-minister Femke Wiersma van Landbouw onlangs haar plannen voor het terugdringen van de veestapel en de mestproductie bekendmaakte, pionieren elders in het land bevlogen burgers en ondernemers voor een alternatieve manier van (akker)bouwen: biobased bouwen. Oftewel, het bouwen met natuurlijke materialen zoals hennep, stro en mammoetgras. En laat dat nu in de regio van Stadskanaal volop gebeuren.

De Meet-up is in de bibliotheek van Stadskanaal.

