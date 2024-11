Tio Groningen biedt beste hotelschool en opleiding Commerciële Economie van Nederland

GRONINGEN – De beste hbo-opleidingen op het gebied van hoger hotelonderwijs en Commerciële Economie van Nederland vind je in Groningen. De hbo-bacheloropleidingen Hotel- en Eventmanagement en Commerciële Economie en Ondernemerschap aan Tio Groningen zijn naast ‘Topopleidingen’ ook de beste in hun vakgebied, toont de Keuzegids hbo 2025 aan. Het is het veertiende jaar op rij dat de opleidingen van Tio Business School aan kop gaan.

Nummer één in Commerciële Economie

Tio’s Commerciële Economie en Ondernemerschap staat op de eerste plaats in de categorie Commerciële Economie en is in Groningen uitgeroepen tot ‘Topopleiding’. De Keuzegids benadrukt dat er bij Tio een grote focus ligt op (internationaal) ondernemerschap. ‘Met je diploma commerciële economie (en ondernemerschap) op zak gaat er een wereld voor je open’, stelt de Keuzegids, omdat afgestudeerde studenten op veel verschillende plekken aan de slag kunnen in uiteenlopende functies.

Beste hotelschool van Nederland

Het immer populaire Hotel- en Eventmanagement aan Tio Groningen staat op nummer één, en is ‘Topopleiding’ bij Tio Groningen, Eindhoven en Hengelo. De Keuzegids benadrukt de bijzondere combinatie van hotelmanagement en events, de succesvolle doorstroom, en tijdig afstuderen als sterke punten van de opleiding bij Tio.

“Ik koos voor Tio vanwege de persoonlijke aandacht, het diverse vakkenpakket, de praktijkgerichte lessen en de vele stages tijdens de studie”, vertelt student Lieve over Tio Groningen. “Door actief bezig te zijn in de les en met projecten, begrijp ik de stof beter en doe ik waardevolle ervaring op.”

Sterke resultaten

De Keuzegids hbo 2025 bewijst dat de onderwijsformule van Tio Business School werkt. “Tio Groningen staat voor kwaliteit en ondernemerschap”, vertelt vestigingsmanager Hermien Heeres. “De uitkomsten van de Keuzegids zijn een prachtige erkenning voor ons team, onze docenten uit de praktijk en natuurlijk de studenten die samen dagelijks keihard werken aan succes.”

Op nationaal niveau zijn maar liefst vier bacheloropleidingen van Tio de beste van Nederland in hun vakgebied. International Tourism Management staat op één met Amsterdam, waar het ook de titel ‘Topopleiding’ toegewezen krijgt door de Keuzegids. Tio’s Makelaardij en Vastgoed is door de Keuzegids hbo uitgeroepen tot de beste opleiding binnen het vakgebied Vastgoedkunde, en krijgt het predicaat ‘Topopleiding’ in Utrecht en Amsterdam. Een resultaat om trots om te zijn, zeker omdat het de eerste keer is dat deze opleiding is meegenomen in de Keuzegids.

Over Tio Business School

Wij zijn Tio Business School, de beste hogeschool van Nederland. Marktleider in mbo-, hbo- en MBA-opleidingen binnen de sectoren business & ondernemen, hospitality, events & toerisme, marketing, sales & communicatie en makelaardij, ruimte & vastgoed. Bij Tio zijn studenten verzekerd van persoonlijk, excellent en ondernemend onderwijs. Dankzij maatwerk en een intensief lesprogramma kunnen Tio-studenten hun diploma versneld en met maximaal resultaat halen: de beste basis voor een succesvolle toekomst.

De Keuzegids

De Keuzegids is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van Nederlandse opleidingen beoordeelt en vergelijkt, gebaseerd op informatie uit betrouwbare bronnen als de Nationale Studenten Enquête, het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt en de Vereniging Hogescholen.

Tio Business School