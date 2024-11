Twee mannen aangehouden na instappen in panden in Scheemda

SCHEEMDA – De politie heeft op woensdag 6 november een 55-jarige man uit Scheemda en een 22-jarige man uit Midwolda aangehouden. Agenten hebben instappen gedaan in panden in Scheemda. Daarbij zijn meerdere voer- en vaartuigen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

De politie heeft op basis van beschikbare informatie besloten om een instap te doen in een bedrijfspand aan de Eexterweg in Scheemda en een woning aan de Verbindingsweg in Scheemda. Op beide locaties troffen agenten goederen en meerdere voer- en vaartuigen aan, waarvan de herkomst onduidelijk is. Uit onderzoek moet duidelijk worden of er sprake is geweest van diefstal.

Aanhoudingen

De twee verdachten zitten vast en ze worden verhoord. Er is sprake van beperkingen, waardoor we als politie niet nader op de zaak in kunnen gaan.

Politie Oldambt