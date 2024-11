Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…

Vanavond hebben we Judith Koops van de Drijscheer in Alteveer in het programma. Zij heeft muziek van o.a. 4 non Blondes, Queen, Tanita Tikaram, Daniël Lohues en nog veel meer. Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma: Muziek uit het leven van……..

Presentatie Willy Tiekstra en Gert Wubs doet de techniek.

Wilt u ook een keer mee doen aan het programma, stuur dan een mail naar:

muziekuithetlevenvan@radiowesterwolde.nl