Vandaag in De Dag Vanmorgen

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: De Dag Vanmorgen, gepresenteerd door Oscar Bolsenbroek. Het programma bestaat naast gevarieerde muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.45 Willy Tiekstra – Wie is er vanavond te gast in de uitzending bij Muziek uit het leven van

10.15 Jacob Klompien – De concept doelen economische agenda zijn

10.45 Susanne Visser – Programma Theater de Klinker Winschoten voor november; Wat kunnen we zien en horen in de Klinker de komende maand?

11.15 Astrid Kamminga – Alzheimercafe

11.45 Klaas Spekken – Ouderenfestival Heerenveen

Groningen1 is een streekomroep en een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren