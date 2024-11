Wat is het Veurste veen, wat is het Aolstalbad?

GASTEREN – Ga mee op 24 november 2024 met deze wandeling en ontdek het antwoord. De wandeling gaat via het Veurste Veen en het beekdal van het Gastersche Diep, waar we het Aolstalbad en de Moaties bezoeken, naar Gasteren. De wandeling is van 10:00 uur tot 12:00 uur en start vanaf de NP Parkeerplaats Gasterse duinen aan de Oudemolenseweg bij Gasteren

De Nationaal Park gidsen vertellen over het ontstaan van het esdorpenlandschap met zijn typische elementen: es, dorp, beekdal en heide. Ook vertellen de gidsen over de geschiedenis van het dorp Gasteren en de belangrijke rol van de boermarke. Die geschiedenis zien we terug in de tientallen veldnamen in het gebied. Veldnamen waren eeuwenlang de straatnamen van het platteland. Elke akker, elk stukje groenland had een eigen naam. Zonder kaart of navigatiesysteem vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar bijvoorbeeld de Lijnstukken of de Steenakkers. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de communicatie.

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Informatie

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Nationaal Park Drentsche Aa