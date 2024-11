Wie worden de Knoalster en de Westerwolder van het jaar? Kandidaten kunnen worden aangemeld

STADSKANAAL, TER APEL De redactie van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad houdt de verkiezing van de Knoalster van het jaar en de verkiezing van de Westerwolder van het jaar.

Welke inwoners worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en van de gemeente Westerwolde begin januari in de schijnwerpers geplaatst?

Puike prestatie

De kandidaten hebben ‘een puike prestatie geleverd of ze hebben de gemeente nadrukkelijk op de kaart gezet’. Een absolute voorwaarde is dat de aangemelde mannen en vrouwen in de gemeente Stadskanaal of in de gemeente Westerwolde wonen.

Vijf finalisten

De jury onder leiding van respectievelijk voorzitter Theo Euverman uit Stadskanaal en voorzitter Harm Jan Pleiter uit Vlagtwedde beoordelen begin december de aangemelde kandidaten en uiteindelijk worden vijf personen genomineerd voor de finale.

Notaris

De lezers van de twee weekbladen kunnen vervolgens tot eind december stemmen. Ook de juryleden gaan een stem uitbrengen tijdens de tweede jurybijeenkomst. De uitslag van de vakjury en de uitslag van de publieksjury bepalen de winnaar. Notaris Bep Bergman en notaris Frits Bergman zijn van de partij om een oogje in het zeil te houden.

Aanmelden

Kandidaten voor de verkiezing Knoalster van het jaar en Westerwolder van het Jaar kunnen tot en met zondag 1 december worden aangemeld via de mail paul.abrahams@mediahuisnoord.nl

U wilt meer informatie? Bel dan 06-25147406.

Paul Abrahams