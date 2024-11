Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 17 november Microscoopmiddag

14.00 uur – 14.45 uur en van 15.00 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen

Ook benieuwd hoe een vleugel van een vlinder er onder de microscoop uitziet? Of de botjes van een muizenschedeltje? Kom dan langs op deze middag in het bezoekerscentrum. Neem gerust ook je eigen natuurvondst mee! Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. We doen de activiteit in twee rondes. Meld je aan voor één van beide rondes (alleen de kinderen aanmelden). Deelname is gratis.

Zondag 17 november Lezing over de Helperlinie – een archeologisch monument

11.00 uur tot 12.30 uur

Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen

Op zondagochtend 17 november vertelt cultuurhistoricus Johan van Dijk in Bezoekerscentrum Reitdiep over de geschiedenis van de Helperlinie, een belangrijke verdedigingslinie ten zuiden van Groningen. De aanleg van deze linie begon in 1695 als onderdeel van de vestingwerken van de stad, bedoeld om Groningen te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Deelname is gratis.

Woensdag 20 november Vetbollen maken

14.30 uur – 16.00 uur

Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg 96 te Midwolda.

Help de vogels de winter door met zelfgemaakte vetbollen. Deze middag maakt iedere deelnemer een vetbol, die je thuis kunt ophangen in een boom of aan een spijker. Een gezellig, maar aardig kliederwerkje, dus trek kleren aan die vuil mogen worden. Deelname is gratis.

Vrijdag 22 november Wandel door de Oostpolder en leer meer over natuurbeheer

10.00 uur – 12.00 uur

Natuurbeheer: het hoe en waarom. Tijdens deze wandeling leer je meer over natuurbeheer en waarom het zo belangrijk is. Ontdek hoe rietlanden worden hersteld, waterkwaliteit verbeterd en welke invloed dit heeft op de flora en fauna. Onze experts vertellen je alles over de aanpak en het belang van goed natuurbeheer.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Het Groninger landschap