Bord gedragsregels v.v. Westerwolde geplaatst

VLAGTWEDDE – Vanmorgen is door de onderhoudsgroep van de v.v. Westerwolde het bord met elf, voor de vereniging belangrijke gedragsregels, geplaatst. Na een bijna vanzelfsprekende discussie waar het bord te plaatsen, kreeg het bord uiteindelijk een mooie plek direct bij de ingang van het sportpark.

Het plaatsen van de acht borden op de verschillende sportcomplexen in Westerwolde is een actie van alle Westerwoldse voetbalverenigingen en gebeurt in samenwerking met de gemeente Westerwolde. Afgelopen woensdag werd met de nodige media-aandacht het eerste bord bij de v.v. ASVB geplaatst; de overige verenigingen binnen de gemeente Westerwolde zullen op korte termijn volgen. Deze vrijdagochtend was het plaatsen van het bord dus binnen de v.v. Westerwolde het geval.

En toen het bord op De Barlage was geplaatst, was nagenoeg iedereen het over eens dat op deze plaats iedere bezoeker van het sportpark de komende tijd niet om het bord heen kan. ”En dat is nou juist de bedoeling”, beaamde de aanwezige voorzitter Gert Luijten. “Als het bord ook maar de geringste bijdrage levert aan het optimaliseren van de gedragsregels op ons sportpark, waarbij respect voor een ieder voorop staat, dan is het nut van deze investering binnen onze vereniging en alle andere al snel terugverdiend”. Het bestuur van de v.v. Westerwolde spreekt dan ook de wens uit dat bij het betreden van het sportpark de gedragsregels door iedere voetballer, ouder, supporter en / of toeschouwer tot zich worden genomen en worden gerespecteerd.

HJ Pleiter