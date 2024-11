Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 november, 06:00 uur door Stefan van der Gijze

MEEST BEWOLKT EN VRIJ KOUD

Vanochtend is er veel bewolking en kan het ook nevelig zijn. Op een enkel spatje motregen na is het droog. De temperatuur ligt bij aanvang van de dag rond 3 of 4 graden met een matige oost tot zuidoostenwind, windkracht 3.

Vanmiddag voert bewolking de boventoon al zou het soms wat lichter kunnen worden met een streepje zon. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van slechts 6 of 7 graden en waait er een matige oostenwind.

Vanavond en vannacht blijft de bewolking dominant maar wel overwegend droog. Het kan wat nevelig zijn, maar mist wordt niet verwacht. De minima liggen rond de 3 of 4 graden, mocht het even opklaren dan kunnen de minima lager uitpakken. De wind is zwak uit het zuidoosten.

Dit weekend verloopt op de meeste plaatsen droog met veel bewolking en soms een streepje zon. Zaterdag wordt het een graad of 9, zondag kan het 11 graden worden.

Na het weekend krijgen we te maken met een aantrekkende noordwestenwind en valt er vooral op maandag en dinsdag af en toe regen bij middagtemperaturen van 10 of 11 graden.