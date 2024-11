Kinderen ook bij ’t Ganzenust welkom op 11 november

VRIESCHELOO – Op 11 november ligt er voor de kinderen die met hun lampionnetje bij ’t Ganzenust komen een lekker warm hapje klaar.

Dat 11 november (11 – 11) een bijzondere datum is, hangt samen met het getal elf. In de volksnumerologie wordt 11 als het gekkengetal beschouwd. Waarom is onduidelijk. Volgens de ene theorie omdat het een dwaze overschrijding is van 10, het getal van de Tien Geboden; volgens de andere theorie omdat het 12-1 is: 12 zou volheid symboliseren wat 11 dwaas maakt omdat het net niet perfect is.

Er is ook nog een ander mogelijk verband tussen Sint-Maarten en carnaval. Sint-Maarten markeert de donkere periode voor Kerstmis.



Veertig dagen na de elfde van de elfde is het immers 21 december, de kortste dag van het jaar. Zoals carnaval voorafgaat aan de Veertigdagentijd voor Pasen, zo gaat Sint-Maarten vooraf aan de voorbereiding op Kerstmis.



Met zelfgemaakte, kleurrijke lampionnen en traditionele liedjes komen kinderen op 11 november ’s avonds langs de deuren om Sint-Maarten te vieren. Die datum is de dag waarop Sint Maarten, of Maarten van Tours werd begraven. Hij was een beroemdheid tijdens zijn leven omdat hij goed voor de arme mensen zorgde, maar werd nog beroemder na zijn dood. Volgens de verhalen gaf de gulle Sint-Maarten bijna al zijn spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan een bedelaar te schenken.

Vroeger gingen kinderen op zijn feestdag langs de deuren met lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Tegenwoordig doen kinderen dat voor de lol. Nou, ja… voor de snoep dus!



Kom maandag 11 – 11 vanaf half 5 langs bij `t Ganzenust en krijg lekkere warme “snoep” hapjes.

Ronald Theuns