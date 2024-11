Lancering wervingscampagne ‘Jouw Werkplek’ bij gemeente Oldambt

OLDAMBT – De gemeente Oldambt lanceert vandaag de wervingscampagne ‘Jouw Werkplek’. Het doel van deze campagne is nieuwe collega’s vinden voor diverse functie binnen de organisatie. Met deze campagne wil de gemeente inspelen op de behoefte aan meer capaciteit en nieuwe talenten. Oldambt zoekt collega’s die zich willen inzetten voor de inwoners van Oldambt en het bestuur helpen hun ambities waar te maken.



‘Jouw Werkplek’ benadrukt de aantrekkelijke kanten van werken voor de gemeente Oldambt. Via de nieuwe vacaturewebsite, werkenbijoldambt.nl, kunnen geïnteresseerden kennis maken met de gemeente als werkgever en zien welke functies beschikbaar zijn, variërend van tijdelijke tot vaste posities.



Waarom werken bij Gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt is een compacte organisatie met korte lijnen. Waar we elkaar echt kennen en vanuit saamhorigheidsgevoel bijdragen aan een inclusieve en slagvaardige organisatie. We focussen ons op meer dan één onderwerp en zien veranderingen als kansen. En ook binnen onze organisatie is er altijd ruimte voor verbetering.



We zijn betrokken bij onze regio en samenleving. Samen zetten we ambitieuze plannen en projecten om in realiteit. Dat betekent samenwerken, experimenteren en van tijd tot tijd weg achter het bureau. Benieuwd hoe dat eruitziet? Lees de verhalen van de medewerkers: https://www.werkenbijoldambt.nl/verhalen/

Gemeente Oldambt