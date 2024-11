Nieuwe CT-scanner bij Treant: sneller, veiliger en nauwkeuriger

EMMEN – Treant heeft een nieuwe CT-scanner. Sinds een paar maanden wordt deze gebruikt op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Deze moderne scanner is niet alleen sneller, maar biedt ook nauwkeurigere beeldvorming met een lagere dosis röntgenstralen. Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) Gert Tempelman, die al 34 jaar bij Treant werkt, zegt: ‘Bij een CT-scan worden allemaal losse plakjes gemaakt. De beelden kunnen aan elkaar worden geplakt. Dit geeft ons een 3D-beeld, waardoor we door de patiënt heen kunnen kijken.’ Collega MBB’er Stefan Kwant voegt toe: ‘Mooi is dat we nu zo’n vijftig procent minder straling nodig hebben voor dezelfde beeldkwaliteit.’

Efficiënter en nauwkeuriger

Een flinke vooruitgang is dat het nieuwe apparaat het hele hoofd van een patiënt in een keer kan vastleggen. ‘Voorheen moest hierin een keuze worden gemaakt en kon tijdens een specifieke scan alleen een gedeelte van het hoofd in beeld worden gebracht. Dit is een cruciale verbetering voor acute situaties, zoals een beroerte’, leggen Tempelman en Kwant uit.

Patiënten met nierkanker kunnen met behulp van de nieuwe CT-scanner op een andere manier kunnen worden behandeld. Deze behandelmethode heet Cryo Ablatie. ‘Een radioloog kan met een naald precies in de tumor prikken en deze bevriezen. Zo worden kankercellen afgebroken. Een grote operatie is dan in veel gevallen niet meer nodig,’ zegt Kwant.

Comfortabele zorg

De scanner is ook ontworpen voor het comfort van de patiënt. Door de ruime opening en schuine achterwand voelt het apparaat minder benauwd aan. Dit is vooral prettig voor mensen met claustrofobie. Bovendien kunnen sommige patiënten nu achter de scanner zitten in plaats van dat ze op hun buik moeten liggen. ‘Een belangrijke verbetering voor patiënten met een breuk in hun pols of hand’, besluit Tempelman.

