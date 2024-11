Oldambt is een kunstwerk rijker!

OLDAMBT – Vandaag is het lichtkunstwerk aan het fietspad van de Langeweg van Bad Nieuweschans/Oudezijl tot de splitsing naar Nieuw Beerta/Drieborg onthuld. Ook de naam werd bekend gemaakt: Ziedewind! Gerard Kuipers Stello bedacht de naam en werd hiervoor tijdens de opening in het zonnetje gezet.

Het kunstwerk werd vanmorgen nabij de splitsing van de Langeweg – Nieuw Beerta/Drieborg/Oudezijl gepresenteerd. Hiervoor was veel belangstelling. De gasten werden in een verwarmde tent voorzien van koffie met iets lekkers.

Het programma werd geopend door medewerker van gemeente Oldambt: Jur Groothuis. Hij vertelde dat het aanvankelijk ook de bedoeling was om het fietspad te openen, maar vanwege leveringsproblemen van materialen en vervuilde grond dat bij Beerta is aangetroffen is de oplevering ervan vertraagt. Groothuis bedankte in zijn speech diverse personen en instanties die bij de totstandkoming van het fietspad en het kunstwerk zijn betrokken. Zo werden medewerkers van KWS en Stichting 5 Oldambster Dorpen in het zonnetje gezet. Namens de laatste groep nam Ton van den Boomgaard een tas met lekkernijen die ‘je tijdens een ontspannende fiets- of wandeltocht kunt nuttigen’ in ontvangst. Zo’n tas wordt aan alle projectleden beschikbaar gesteld. De heer van den Boomgaard zet zich al vijf jaar belangeloos, met soms ‘zwait veur de kop’ in voor de realisatie van onder anderen fiets- en wandelpaden in Oldambt.

Langs het fietspad van de Langeweg van Bad Nieuweschans/Oudezijl tot de splitsing naar Nieuw Beerta/Drieborg is een lichtkunstwerk geplaatst. Dit is gemaakt door kunstenaar Wessel de Ruijter. Hij werd hierbij ondersteund door cliënten van Cement Meppel. Het kunstwerk stelt wuivende graanhalmen, die in de wind meebuigen, voor en staat symbool voor de Graanrepubliek en dienen als eerbetoon aan deze regio. Het plaatsen van dit lichtkunstwerk is een samenwerking tussen gemeente Oldambt, Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en de Stichting 5 Oldambtster Dorpen. Het kunstwerk werd mede gefinancierd door Stilo, het Leefbaarheidsfonds en LEADER Oost-Groningen.

Er werd een prijsvraag voor de naam van het kunstwerk uitgeschreven. Veel suggesties kwamen binnen, maar de naam Ziedewind sprong er uit. De naam is bedacht door Gerard Kuipers. Hij fietste in de jaren 50/60 samen met zijn moeder naar zijn tante in Nieuweschans. Toen hadden ze altijd zijwind (Ziedewind). Ook kan de naam in het Nederlands worden gezien als: Zie de wind, verwijzend naar de halmen die met de wind meebuigen.

Wethouder Jurrie Nieboer is trots op het kunstwerk: ‘Wat een prachtige toevoeging aan het Oldambtster landschap! Echt een kunstwerk dat past bij onze Graanrepubliek en om trots op te zijn!’, aldus Nieboer.

Bij de opening werden vandaag ook leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van de drie basisscholen: KC de Uilenburcht Beerta, OBS Drieborg en KC Houwingaham Bad Nieuweschans betrokken. Zij kregen van Ko Sikkema erfgoedles over de Graanrepubliek. Onderdeel daarvan was een kleurwedstrijd. Op elke school waren er vijf winnaars, die na de onthulling een presentje kregen. Ook studeerden de leerlingen, onder leiding van Jessica Klaassens, een openingsdans in. Dit werd, nadat enkele technische problemen waren opgelost, na de speeches buiten opgevoerd. Met een druk op de rode knop onthulde wethouder Nieboer daarna officieel het lichtkunstwerk.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg