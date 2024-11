Pekela is de beste campergemeente van Grunnen

PEKELA – De gemeente Pekela is de beste campergemeente van Groningen. Dat blijkt uit provinciaal onderzoek naar de campermarkt in de provincie Groningen. Camperbezitters die hebben overnacht in Pekela, waardeerden hun logeerplek met gemiddeld 4,5 van in totaal 5 sterren.



Dat is het hoogste cijfer van alle Groninger gemeenten. Stadskanaal, Westerwolde en het Westerkwartier volgen op plek twee met 4,4 sterren. Pekela is een campergemeente in opkomst. Na Zomersbuiten, De Pekelaar en Wel Wait opende afgelopen zomer de Pekelder Campertuin in Nieuwe Pekela als vierde campercomplex in de gemeente. Alle accommodaties kregen vier sterren of meer.



Camperbezoekers blijken voornamelijk op zoek te zijn naar een mooie rustige omgeving, goede faciliteiten en een goede plek om de provincie te ontdekken. Veel Duitse camperbezitters weten Groningen te vinden. In Pekela overnachten ook veel campergasten uit het zuiden van het land en België die op weg zijn naar Scandinavië.



Wethouder Reiny Kuiper van toerisme is blij verrast met de uitkomsten van het onderzoek. ‘Ik hoor van de Pekelder camperondernemers dat veel gasten voor een nachtje boeken, maar het hier dan zo mooi vinden dat ze nog een paar dagen langer blijven. Daar kunnen we trots op zijn.’

(NB Camper accommodatie Turfstee aan de Turfweg aan de rand van Oude Pekela valt onder de gemeente Westerwolde en werd dus niet voor de gemeente Pekela beoordeeld)

Gemeente Pekela

Foto’s: Camperplaats de Pekelaar