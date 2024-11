The String Beans brengen rauwe bluegrassnaar d’Rentmeester

VALTHERMOND – Na het overweldigende succes van vorig jaar verwelkomt Concertboerderij d’Rentmeester op zaterdagavond 16 november opnieuw de akoestische bluegrassband The String Beans. Met hun vurige spel en harmonieuze zang rond één microfoon weten ze als geen ander het publiek te raken.



Over The String Beans

De groep bestaat uit vier topmuzikanten die traditionele bluegrass, eigen composities en originele

interpretaties van folkmuziek uit de VS en Europa brengen. Met helden als Doc Watson, Gillian Welch

en John Prine als inspiratie, weet deze band een mix van drive, emotie en nostalgie neer te zetten.

Silvia Fledderus pompt de baslijnen met haar contrabas, Joshua ten Doornkaat schittert met vurige

solo’s op mandoline en clawhammer banjo, Thijs Vrolijk weeft solide gitaarlijnen, en Jeroen Schmohl

laat de dobro zingen met zijn glijdende slides.



Elk lid van The String Beans voegt een unieke stem toe aan hun sound – van donker en rauw tot

vrolijk uptempo – en alles rond één microfoon voor dat pure, onversneden bluegrassgeluid.

Na afloop: open jamsessie voor iedereen!

Als de laatste noten van The String Beans zijn gespeeld, is het feest nog niet voorbij. Het podium blijft

open voor een gezellige bluegrass-jamsessie. Neem je instrument mee en speel samen met de band,

of geniet gewoon van de muziek en de sfeer.



Praktische informatie

Kom d’R ook bij en beleef een avond vol aanstekelijke muzikale energie en samenspel. De deuren van

d’Rentmeester gaan om 19:30 uur open, en het eerste kopje koffie of thee staat voor je klaar.



www.drentmeester.nl